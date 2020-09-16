Мировой туризм потерял 460 млрд долларов из-за пандемии COVID-19

Сфера мирового туризма потеряла 460 млрд долларов из-за пандемии коронавируса за первые шесть месяцев 2020 года.

Об этом 15 сентября сообщили на сайте Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО). Отмечается, что к потерям привело резкое падение спроса на туристические поездки.

"Резкое падение спроса на международные поездки в период с января по июнь 2020 года привело к потере дохода в размере около 460 миллиардов долларов. Это примерно в пять раз больше, чем убытки, зафиксированные в 2009 году в условиях глобального экономического кризиса", – говорится в сообщении.

Больше всего поток туристов сократился в Азии – на 72% и Европе – 66%. В то же время в Африке и на Ближнем Востоке туристов стало меньше на 57%, а в Америке – на 55%.

Кроме того, закрытие границ странами для сдерживания распространения коронавируса привело к тому, что число туристов в первом полугодии 2020 года сократилось на 65%.

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