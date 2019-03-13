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Мировой "бойкот" Boeing 737 MAX: США приняли неожиданное решение

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Президент США Дональд Трамп объявил о немедленном прекращении полетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 и запрете на их использование в стране.

Такое распоряжение он огласил 13 марта, выступая в Белом доме, сообщает CNN. Такой шаг связан с авиакатастрофой Boeing 737-8 MAX в Эфиопии 10 марта.

"Пилоты были уведомлены, все авиакомпании были уведомлены. Авиакомпании согласны с этим. Безопасность американского народа и всех людей является нашей первоочередной задачей", — сказал Трамп.

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При этом ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщало, что приостановки эксплуатации лайнера не будет, поскольку их оценка не выявляет системных проблем в функционировании и не дает для этого оснований.

Отметим, 13 марта решение о запрете использования Boeing 737 MAX приняло руководство Канады. В стране запретили коммерческие и пассажирские перелеты.

За день до этого все полеты этой модели приостановило Европейское агентство авиационной безопасности. Запрет коснулся всех стран-участниц ЕС. Аналогичный шаг приняли и в Украине.

Иллюстрация. Boeing 737 MAX

Иллюстрация. Boeing 737 MAX

New Mail Nigeria

Как сообщал OBOZREVATEL, самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 149 пассажирами и 8 членами экипажа на борту потерпел крушение в Африке. На борту находились граждане 33 стран.

Подтверждена гибель троих граждан России,одного из которых наградили медалью за аннексию Крыма.

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Тема
Авиаперелеты
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Теги
самолетBoeing
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