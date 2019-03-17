|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Блоги - Новости мира

Мирослав Гай
Мирослав Гай
Военный журналистВсе статьи автора

Отравили свидетельницу близкого друга Путина: подробности дела

402

В Италии отравили марокканскую модель Иман Фадиль, главную свидетельницу в деле Берлускони, близкого друга Путина. Девушке подсыпали в пиццу радиоактивное боевое вещество. Убийство напоминает операцию по устранению Литвиненко, проведённую российскими спецслужбами в Лондоне.

Отравили свидетельницу близкого друга Путина: подробности дела

Спецслужба Швеции опубликовала доклад за 2018 год, в котором перечислены основные угрозы, исходящие от России. Там сказано, что треть персонала посольства РФ в Стокгольме являются сотрудниками спецслужб.

В документе говорится, что Москва хочет иметь дестабилизационное влияние на Швецию и другие государства, не развязывая вооруженного конфликта.

В конце февраля шведские спецслужбы задержали сотрудника высокотехнологической промышленности по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Мужчину завербовал офицер российской Службы внешней разведки, работавший в Швеции дипломатом.

Новости
Сделка с Гитлером: хапнули и убили без совести. Ачотакова?

Напоминаю, что ГРУ РФ также причастна к серии убийств и отравлений в Европе. Сейчас, идет проверка целого ряда странных смертей как в ЕС так и в США.

В Украине же ГРУ РФ и ФСБ РФ развернули целую сеть для дестабилизации страны. Они используют методы информационно-психологических операций, шпионаж и убийства.

Особое внимание ГРУ уделяет внимание поддержке протестных движений в разных странах. Сейчас идет расследование о причастности спецслужб РФ в подогреве акций желтых жилетов во Франции, вмешательстве в референдумы о отделении Каталонии и Брексите, а также выборы в США.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Мирослав ГайМирослав Гай
Тема
Российская военная угроза
Персоны
Владимир ПутинСильвио Берлускони
Место
Италия
Теги
РоссияНовости Россииотравление
Источник
Источник:Facebook Мирослава Гая
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения