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Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко
ЖурналистВсе статьи автора

Миропорядок рушится: нам бы свой островок успеть построить

3.2т

Я, в принципе, только за. Я то при совке пожил. Отлично помню вкус пломбира и вид пустых полок. А французы не помнят. Не жили. Не знают. Ну, пусть узнают, чо. Желаю им всяческих успехов в построении победившего социализма в отдельно взятом государстве.

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Через голову на чужом примере не доходит - ну, пусть дойдет через жопу на собственном. П*здюли вообще самый лучший учитель. Зато пломбир будет вкуууусный... Главное, чтоб они не успели на*бнуть государство в ближайшие лет пять. Лучше десять. Чтоб нам успеть построить свое.

Миропорядок рушится: нам бы свой островок успеть построить

Как и было сказано - предыдущий миропорядок рушится. Французы, конечно, сейчас, безусловно, лидеры, но, боюсь, что это пойдет по всей Европе. И в этом бушующем океане победивших долбо*бов нам бы свой островок успеть построить. Гранитный такой. Чтобы точно не смыло. Желательно еще и с крепостью на верху. Одна беда - тут любителей газа по две гривни тоже хоть лопатой черпай.

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Аркадий БабченкоАркадий Бабченко
Место
ФранцияПариж
Источник
Источник:Facebook Аркадия Бабченко
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Таврический Ваня
Таврический Ваня
Хохложопое быдло всё никак государство не построит))) Вы где живете , селяне?
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Марченко Юра
Марченко Юра
Что то на фото в желтых жилетах одни арабы или у них уже там Нью- Ебипет, а не ФРАНЦИЯ
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