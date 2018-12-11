Я, в принципе, только за. Я то при совке пожил. Отлично помню вкус пломбира и вид пустых полок. А французы не помнят. Не жили. Не знают. Ну, пусть узнают, чо. Желаю им всяческих успехов в построении победившего социализма в отдельно взятом государстве.

Через голову на чужом примере не доходит - ну, пусть дойдет через жопу на собственном. П*здюли вообще самый лучший учитель. Зато пломбир будет вкуууусный... Главное, чтоб они не успели на*бнуть государство в ближайшие лет пять. Лучше десять. Чтоб нам успеть построить свое.

Как и было сказано - предыдущий миропорядок рушится. Французы, конечно, сейчас, безусловно, лидеры, но, боюсь, что это пойдет по всей Европе. И в этом бушующем океане победивших долбо*бов нам бы свой островок успеть построить. Гранитный такой. Чтобы точно не смыло. Желательно еще и с крепостью на верху. Одна беда - тут любителей газа по две гривни тоже хоть лопатой черпай.