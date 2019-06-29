Мирный договор Японии и России: о чем договорились Путин и Абэ

Президент РФ Владимир Путин по итогам российско-японских переговоров сообщил, что он и премьер Японии Синдзо Абэ "отметили налаживание предметного диалога по мирному договору".

Такое заявление прозвучало после встречи в Осаке после саммита G20. "Разумеется, мы с господином Абэ обсудили вопросы, касающиеся проблемы мирного договора, отметили в позитивном ключе, что министры иностранных дел двух стран наладили предметный диалог по этой непростой и чувствительной для обеих стран теме. Диалог будет продолжен", – цитирует слова Путина "РИА Новости".

Российский президент также заявил о предстоящей работе по выведению российско-японских отношений на качественно новый уровень.

Владимир Путин и Синдзо Абэ Twitter Дмитрия Смирнова

"Исходим из того, что предстоит кропотливая работа по выведению российско-японских отношений на качественно новый уровень", – сказал он.

Путин на встрече с Абэ заявил, что рад возможности поговорить по всему комплексу двусторонних отношений, в том числе и по мирному договору. pic.twitter.com/AYsET0boDT — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 29 июня 2019 г.

Ранее Путин заявил, что не намерен "отдавать" Курильские острова Японии.

Отметим, ранее в Москве согласились сесть за полноценный стол переговоров с Токио при условии отказа Японии от претензий на Курильские острова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Москва и Токио 14 января провели переговоры по урегулированию конфликта относительно мирного договора по Курильским островам, на которых МИД РФ выдвинул ультиматум: Япония должна признать итоги Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет РФ над южными Курильскими островами.

Япония анонсировала ''новую эру'' отношений с Россией. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что собирается наконец-то разрешить территориальные споры с РФ и заключить мирный договор.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "в вопросе о Курилах потребуется компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон".

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