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Мирный договор Японии и России: о чем договорились Путин и Абэ

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Президент РФ Владимир Путин по итогам российско-японских переговоров сообщил, что он и премьер Японии Синдзо Абэ "отметили налаживание предметного диалога по мирному договору".

Такое заявление прозвучало после встречи в Осаке после саммита G20. "Разумеется, мы с господином Абэ обсудили вопросы, касающиеся проблемы мирного договора, отметили в позитивном ключе, что министры иностранных дел двух стран наладили предметный диалог по этой непростой и чувствительной для обеих стран теме. Диалог будет продолжен", – цитирует слова Путина "РИА Новости".

Российский президент также заявил о предстоящей работе по выведению российско-японских отношений на качественно новый уровень.

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Владимир Путин и Синдзо Абэ

Владимир Путин и Синдзо Абэ

Twitter Дмитрия Смирнова

"Исходим из того, что предстоит кропотливая работа по выведению российско-японских отношений на качественно новый уровень", – сказал он.

Ранее Путин заявил, что не намерен "отдавать" Курильские острова Японии.

Отметим, ранее в Москве согласились сесть за полноценный стол переговоров с Токио при условии отказа Японии от претензий на Курильские острова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Владимир ПутинСиндзо Абэ
Место
Япония
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