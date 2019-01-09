Мира не будет: Россия официально унизила Японию за Курильские острова

Японский посол Тоёхиса Кодзуки 9 января был вызван в МИД России в связи с заявлениями Токио по договору о судьбе спорных Курильских островов.

Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ. Во время встречи дипломату заявили, что в Москве обратили внимание на слова японского руководства о необходимости добиться понимания жителей Южных Курил по вопросу перехода территориальной принадлежности островов к Японии.

"Главе японской дипмиссии было указано, что подобные высказывания грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года, дезориентируют общественность двух стран относительно содержания переговоров", — заявили в МИД.

Там также считают, что "такие заявления не могут быть расценены иначе как попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий её урегулирования".

Также Кодзуки рассказали о "неизменности принципиальной позиции России".

Так, в МИД считают, что заключение мира между РФ и Японией должно основываться "на безусловном признании Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами".

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