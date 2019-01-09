Мира не будет: Россия официально унизила Японию за Курильские острова

Японский посол Тоёхиса Кодзуки 9 января был вызван в МИД России в связи с заявлениями Токио по договору о судьбе спорных Курильских островов.
Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ. Во время встречи дипломату заявили, что в Москве обратили внимание на слова японского руководства о необходимости добиться понимания жителей Южных Курил по вопросу перехода территориальной принадлежности островов к Японии.
"Главе японской дипмиссии было указано, что подобные высказывания грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года, дезориентируют общественность двух стран относительно содержания переговоров", — заявили в МИД.
Там также считают, что "такие заявления не могут быть расценены иначе как попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий её урегулирования".
Также Кодзуки рассказали о "неизменности принципиальной позиции России".
Так, в МИД считают, что заключение мира между РФ и Японией должно основываться "на безусловном признании Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами".
Курилы
Википедия
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:
Япония анонсировала ''новую эру'' отношений с Россией. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что собирается наконец-то разрешить территориальные споры с РФ и заключить мирный договор.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "в вопросе о Курилах потребуется компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон".
Акция протеста прошла на Сахалине против передачи Японии части Курильских островов.
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