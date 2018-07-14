Наблюдатели с предвкушением ожидают окончания футбольного чемпионата в РФ, ибо там давно используют подобные мероприятия для прикрытия какой-то гадости. В этот раз россиян готовят к существенному изменению фундаментальных принципов их жизни. В самом деле, на волне экзальтированнового победобесия, им будет проще принять переход к фактическому рабовладению. В любом случае, жить станет лучше и безусловно – веселее. Например, контролирующие органы должны вот-вот получить доступ к информации о счетах всех граждан РФ в реальном времени.

То есть, раньше надо было соблюдать кучу формальностей, получать разрешение суда на раскрытие банковской тайны по конкретному лицу, а сейчас этой тайны просто не будет, а потому и спрашивать никого не нужно. Глядя на фокус, продемонстрированный с пенсионным фондом, следующим номером программы будет списание денег со счетов россиян, в безусловном и бесспорном порядке. Оно и понятно, все фокусы, которые демонстрирует Путин – стоят денег, а их не хватает, но зажравшееся население хочет зрелищ, а потому – должно за них платить. В общем, эти технологии разрабатываются прямо сейчас и очень скоро порадуют россиян.

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В это же время во Флориде, на мысе Канаверал, красочно взорвали старые стартовые площадки №17 и 18. Они были построены еще в 50-х годах прошлого века для запуска ракет класса "Дельта". Поскольку пуски именно этих ракет стали чрезвычайно редкими и сейчас космическая отрасль переходит на другие, более эффективные средства вывода в космос, то с 2011 года площадки оказались невостребованными. Поэтому руководство НАСА приняло решение снести старые сооружения и расчистить место для строительства новых стартовых комплексов для новых ракет, в частности – для обеспечения лунной программы Moon Express (MoonEx). Программу осуществляет одноименная частная компания, которая приступила к подготовке практического освоения Луны.

Считается, что большинство редкоземельных элементов попали на Землю из Космоса и потому на поверхности Луны их должно быть достаточно много для промышленной добычи. При этом, компания выиграла конкурс НАСА по внедрению комплекса инновационных технологий в методы освоения спутника Земли, чем подтвердила реальность промышленной эксплуатации лунной поверхности. Кстати, к программе подключаются научные и финансовые учреждения со всего мира. В частности, заметный вклад в разработку практической части программы вносит Израиль, а это – весомый показатель надежности мероприятия.

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Что характерно, программа выглядит настолько перспективно и реально, что НАСА выделила под нее две стартовые площадки, обеспеченные необходимой инфраструктурой. То есть, предполагается интенсивная их эксплуатация в ходе осуществления программы.

В это же время стремительно развивается программа другой частной компании Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) Илона Маска. Она нацелена на запуск пилотируемых программ. В частности – создание постоянных баз на той же Луне и Марсе. В этом году должен состояться первый полет обитаемого модуля, созданного SpaceX и это значит, что две частные компании, почти одновременно доставят на луну доставят на Луну и людей и роботизированные комплексы по добыче полезных ископаемых.

Все это стало возможным потому, что в США сейчас проходят порог рентабельности доставки грузов в Космос. То, что вчера было сверх дорогим мероприятием, сегодня становится приемлемым и прямо сейчас мы наблюдаем подготовку рывка, который наконец выведет человечество за орбиту Земли. Как только это произойдет и Луна начнет заселяться, процесс пойдет по нарастающей, а если технологии добычи полезных ископаемых дадут ожидаемый эффект – можно не сомневаться в том, что частный бизнес двинет освоение Космоса в невиданном темпе.

В общем, кто-то строит космические гавани, а кто-то очередной "храм". Кто-то уходит в 22 столетие, а кто-то в 17. Кто-то зовет к звездам, а кто-то в рабство. Каждый должен это понимать и делать свой выбор именно по этому критерию, а этих выборов предстоит множество.