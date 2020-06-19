Мир вступил в более опасную фазу пандемии COVID-19, – ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 вступила в новую фазу, более опасную, чем предыдущая.

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Как сообщает CNBC, с таким заявлением глава ВОЗ выступил в пятницу, 19 июня, на пресс-конференции в Женеве. По словам Гебрейесуса, количество ежедневных случаев заболевания растет, а 18 июня оно достигло рекордного уровня.

Почти половина новых случаев зафиксирована в Северной и Южной Америке, также достаточно много инфицированных добавилось в Южной Азии и на Ближнем Востоке. В связи с этим глава ВОЗ призвал людей не нарушать карантин и оставаться дома, даже если меры ослаблены.

"Многим людям надоело сидеть дома. Страны по понятным причинам стремятся открыть свои общества и экономики. Но вирус все еще распространяется очень быстро. Он все еще смертелен и большинство людей все еще восприимчивы", – сказал он.

Также Тедрос Адханом Гебрейесус призвал мировых лидеров не ослаблять бдительность и не спешить с возвращением экономики стран в прежнее русло.

"После вспышки COVID-19, которая привела к перевороту в экономике почти во всех странах мира, не может быть возврата к обычному ходу вещей", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ предупредили, что осенью возможна вторая волна COVID-19, которая может стать основной напастью для стран "Старого света".