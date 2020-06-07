Смерть Флойда, новый гуманизм и русская классика

Насильственная смерть Джорджа Флойда заставила миллионы людей во всем мире выйти на мирные демонстрации (подавляющее большинство протестующих в погромах не участвует). Постсоветские дикари возмущаются, ведь он был каким-то маргиналом, неоднократно судимым наркоманом. Однако именно в этом – величие протестов. Убийства Мартина Лютера Кинга или Джона Кеннеди тоже взволновали людей во всем мире. Насилие против знаменитостей или святых всегда находило массовый отклик. Однако сейчас произошло беспрецедентное событие. Мир всколыхнуло убийство никому не известного афроамериканца.

"Покойный не был нравственным человеком". Безусловно, но все же он был человеком. А "человек – это звучит... гордо! Надо уважать человека". Его жизнь свята.

Никто, в том числе представители власти, не имеет права на произвол и насилие против любого, даже самого последнего человека на земле. Никто, в том числе государство, не имеет права забирать даже у конченого наркомана и преступника жизнь (если он непосредственно не угрожает жизням других). Добиться гарантий для этого – цель нынешних протестов. Людьми, вышедшими на мирные акции в американских и европейских городах, движет не просто ненависть к расизму, но, прежде всего, гуманизм. Видимо, жизнь любого: черного, белого, серобуромалинового человека стала для них высшей ценностью, которую они готовы защищать, в том числе от "гнилой тюрьмы государства".

Реакция демократической части западного общества на убийство Флойда – глубоко гуманистическая. Помните трагедию маленького человека в русской литературе? Легко сочувствовать великим, талантливым, праведным. Сложнее научиться сопереживать трагедии маленького, к тому же малосимпатичного человека. Новый гуманизм вышел из пропитанной потом пятидесятицентовой майки Флойда, как великая гуманистическая русская литература – из гоголевской "Шинели".

"Полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит" – эта фраза из все той же русской классики идеально подходит к ситуации с Флойдом. Множество людей во всем мире прониклись сочувствием к трагедии человека, "черненького" в прямом и переносном смысле слова. Для меня это стало символом надежды на то, что когда-нибудь в мире наступит "эра милосердия".

PS. Русскоязычные сетевые расисты, видимо, классику не читали или не поняли ничего. Сострадание им неведомо, только злоба и ненависть. Иногда они просто смешны: продолжают, пыхтя от возмущения, постить фото золоченого гроба Флойда. Завидуют ему, что ли?

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