Мир в опасности: Израиль предупредил о глобальной угрозе

Стремление Ирана обрести ядерное оружие является "величайшей угрозой миру".

Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Тель-Авиве, сообщают "Известия".

"Иран должен быть остановлен, необходимо остановить его стремление к атомной бомбе, необходимо остановить его агрессию. Мы настроены сделать это вместе", — заявил он.

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"На мой взгляд, величайшую угрозу миру, нашим двум и всем остальным странам представляет синтез воинствующего исламизма с военно-ядерным потенциалом, а именно — попытка Ирана обрести атомное оружие", — добавил Нетаньяху.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Иран выдвинул США ультиматум и начал угрожать ядерным оружием.