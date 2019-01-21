Мир с Путиным: Япония озвучила свои условия по Курилам

Япония согласна на частичную передачу спорной территории под контроль Токио.

Руководство страны признало, что передача островов Итуруп и Кунашир в данный момент не является возможной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Так, премьер-министр Японии Синдзо Абэ якобы хочет получить гарантии передачи южной части Курил японской стороне. Речь идет об островах Шикотан и Хабомаи.

Курильские острова

При таких условиях политик якобы готов рассмотреть заключение мирного договора с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Москва и Токио 14 января провели переговоры по урегулированию конфликта относительно мирного договора по Курильским островам, на которых МИД РФ выдвинул ультиматум: Япония должна признать итоги Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет РФ над южными Курильскими островами.

Япония анонсировала ''новую эру'' отношений с Россией. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что собирается наконец-то разрешить территориальные споры с РФ и заключить мирный договор.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "в вопросе о Курилах потребуется компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон".

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