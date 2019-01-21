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Мир с Путиным: Япония озвучила свои условия по Курилам

1.4тЧитать материал на украинском

Япония согласна на частичную передачу спорной территории под контроль Токио.

Руководство страны признало, что передача островов Итуруп и Кунашир в данный момент не является возможной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Так, премьер-министр Японии Синдзо Абэ якобы хочет получить гарантии передачи южной части Курил японской стороне. Речь идет об островах Шикотан и Хабомаи.

Курильские острова

Курильские острова

При таких условиях политик якобы готов рассмотреть заключение мирного договора с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Владимир Путин
Место
ЯпонияТокио
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Она [Россия] представляет собою ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр — не человек; страны, где люди сами себя называют не именами, а кличками: Ваньками, Стешками, Васьками, Палашками; страны, где, наконец, нет, не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей». -- В. Г. Белинский, литературный критик (1811 - 1848 гг.) Прошли века, а ничего там не поменялось!!!! ОРКИ!!!
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