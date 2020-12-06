Мир приблизился к вакцинации против COVID-19, Украина отложила локдаун: статистика на 6 декабря. Обновляется

Коронавирус в мире и Украине поразил уже более 66,8 миллиона человек. За минувшие сутки им заразились еще почти 623 тысячи жителей планеты.

В США и некоторых странах Европы постепенно внедряют вакцинацию населения против COVID-19, но вместе с тем продолжают усиливать жесткие карантинные меры. Украина ожидает поставку бесплатной вакцины только к весне 2021 года, а локдаун в нас отложили до января.

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Данные по заболеваемости COVID-19 в мире Worldometers

Статистика по COVID-19 в странах мира Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 801 716 человек. Умер 13 421 пациент, выздоровели – 412 533 .

Врач-эпидемиолог и инфекционист Алексей Галимский считает, что в Украине пандемия может существенно утихнуть к сентябрю 2021 года. К тому времени в стране якобы должна сформироваться "иммунная прослойка".

Лидерами по количеству заражений являются США (больше 14,9 млн), Индия (более 9,6 млн) и Бразилия (более чем 6,5 млн). Украина в этом списке – на 17-м месте, по информации Worldometers.

Вирус привел к смерти более чем 1,5 млн людей, но больше 46 млн смогли побороть его. Официальные данные свидетельствуют, что на сегодня коронавирусом болеют примерно 19 млн жителей планеты.

COVID-19-карта Украины СНБО

COVID-19 в Украине пересек отметку в более чем 801 тысячу зараженных СНБО

Главное за 6 декабря:

Украина остается 4-й в Европе по скорости распространения коронавируса. Так, 5 декабря в странах Европы диагностировали 189 724 заражения COVID-19, 13 тысяч из которых – в нашей стране. По данным Worldometers, лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 являются Италия, Германия, Великобритания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 9-м месте.

Украина в рейтинге стран Европы по скорости распространения коронавируса Worldometers

Президент США Дональд Трамп заявил о начале вакцинации населения против COVID-19 на следующей неделе.