Мир приблизился к разработке вакцины против COVID-19, в Украине задумались о локдауне: статистика на 21 ноября. Обновляется

Страны активно работают над финальной стадией испытания вакцин против коронавируса. Успехами похвастались в США, Австралии, Великобритании, Китае. В то же время COVID-19 поразил почти 58 млн человек в мире, более 659 тысяч – за последние сутки.

В Украине количество больных стремительно приближается до 600 тысяч. В правительственных кругах заявили о возможности введения полного локдауна на новогодние праздники для сдерживания пандемии.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирусом в мире заразились почти 58 млн человек Worldometers

Данные по COVID-19 в странах мира Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 598 085 человек. Умерли 10 598 пациентов, выздоровели – 274324.

Главврач медицинского центра "Биокурс" Тарас Жиравецкий предупредил о третьей волне коронавируса в стране. Он убежден, что в пик статистику можно умножать на 5.

В мире на сегодня инфекция унесла жизни более 1,37 млн человек , но более 40 млн смогли побороть ее. Согласно официальной статистике, активными больными остаются примерно 16,4 млн жителей планеты.

Странами-лидерами по количеству заражений являются США (более 12,2 млн), Индия (более чем 9 млн) и Бразилия (больше 6 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке – 17-я.

В Китае почти миллиону человек сделали прививки экспериментальной вакциной против коронавируса. И ни у кого не было зафиксировано серьезных побочных эффектов.

Украина тоже готовится получить будущую вакцину против COVID-19. В частности, от фонда COVAX и несколькими траншами.

Данные по коронавирусу в Украине СНБО

Карта распространения коронавируса в Украине СНБО

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