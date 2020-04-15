Мир предупредили о вспышке еще одной болезни из-за коронавируса

Пандемия коронавируса COVID-19 может привести к массовым вспышкам кори, ведь глобальные программы вакцинации начали прекращаться.

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Таким образом 117 миллионов детей в 37 странах могут остаться без прививок. Об этом написало издание The Sun со ссылкой на данные Инициативы против кори и краснухи (M&RI), которую поддерживает Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Дело в том, что медики начали искать способы борьбы с коронавирусом. Впрочем, одновременно кампании по прививкам от кори в 24 странах уже затянулись.

"Если будет сделано сложный выбор приостановить вакцинацию из-за распространения COVID-19, мы призываем лидеров стран активизировать усилия по отслеживанию непривитых детей. Это необходимо, чтобы наиболее уязвимые группы населения могли быть обеспечены вакцинами против кори, как только это будет возможно", – говорится в сообщении.

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"Мы знаем, что к системам здравоохранения и их работникам при угрозе COVID-19 будет много требований, но предоставление всех услуг по иммунизации, в частности вакцинации против кори, имеет важное значение для спасения жизней", – добавили представители Инициативы против кори и краснухи.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на среду, 15 апреля, в Украине были официально подтверждены 3764 случая заражения коронавирусом COVID-19.

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