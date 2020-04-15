Главная Новости
15 апреля • обновлено в 19:51
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Мир предупредили о вспышке еще одной болезни из-за коронавируса

Читать материал на украинском

Пандемия коронавируса COVID-19 может привести к массовым вспышкам кори, ведь глобальные программы вакцинации начали прекращаться.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Таким образом 117 миллионов детей в 37 странах могут остаться без прививок. Об этом написало издание The Sun со ссылкой на данные Инициативы против кори и краснухи (M&RI), которую поддерживает Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Дело в том, что медики начали искать способы борьбы с коронавирусом. Впрочем, одновременно кампании по прививкам от кори в 24 странах уже затянулись.

"Если будет сделано сложный выбор приостановить вакцинацию из-за распространения COVID-19, мы призываем лидеров стран активизировать усилия по отслеживанию непривитых детей. Это необходимо, чтобы наиболее уязвимые группы населения могли быть обеспечены вакцинами против кори, как только это будет возможно", – говорится в сообщении.

Мир предупредили о вспышке еще одной болезни через коронавирус. Иллюстрация

Мир предупредили о вспышке еще одной болезни через коронавирус. Иллюстрация

"Мы знаем, что к системам здравоохранения и их работникам при угрозе COVID-19 будет много требований, но предоставление всех услуг по иммунизации, в частности вакцинации против кори, имеет важное значение для спасения жизней", – добавили представители Инициативы против кори и краснухи.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на среду, 15 апреля, в Украине были официально подтверждены 3764 случая заражения коронавирусом COVID-19.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Тема
Коронавирус
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
3
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 3764.

    Вылечились: 143. Умерли: 108.

  • В мире заболели 2 миллиона человек, погибли – более 119 тысяч.

  • ВОЗ заявила, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.

  • Назван малоизвестный признак коронавируса, который легко заметить самому.

  • Украинские медики создали собственные тест-системы для определения антител к COVID-19.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги