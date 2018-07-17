Я полностью удовлетворена саммитом Трамп-Путин и хотела бы поздравить западную дипломатию и их спецслужбы за блестящую подготовку и проведение этого мероприятия. По сути это было похоже на проведение очной ставки, где подозреваемым дают право свободно излагать свои аргументы и выстраивать свои позиции. Правильно поставленные вопросы и правильно выбранное время для их озвучивания выявили очень важные и существенные показания как по Сирии, вмешательству в американские выборы, так и по Донбассу, и Крыму. Один только состав делегации говорил о том, что ожидания российской стороной итогового коммюнике должны были строиться по принципу: международная составляющая — Сирия, КНДР, Иран и частично Украина, межгосударственная — вмешательство в выборы США, экономическая — нефтегазовая политика и гуманитарная — освобождение Сенцова.

Новости Украину опять обменяли на Сирию

В действительности мы получили следующие доказательства:

1. В международном отношении — доказательства того, что участие России в Сирии было направлено исключительно на ослабление безопасности Израиля, чтобы затем, придя в статус-кво, закрыть вопросы по Крыму и Донбассу. Хочу особо отметить, что полученное объяснение от официальной российской стороны по Крыму, "мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом и с Уставом ООН. Для нас, для РФ — этот вопрос закрыт. Все!" — это более чем достаточно, для стороны обвинения в любой международной инстанции;

2. В межгосударственном плане — вмешательство фактически доказано, и те предложенные инициативы Путина по поводу совместных следственных действий сыграют для позиции Кремля "медвежью услугу";

3. Экономическая тема — США явно додавит нефтегазовую проблему до нужного компромисса и минимизирует давление России на Евросоюз в этом вопросе;

4. Гуманитарный аспект и вовсе был не затронут, и главный козырь Москвы в этих традиционных вопросах с Западом о правах человека и политических заключенных, видимо, был переадресован на низший уровень взаимоотношений.

Подводя итог этой встречи, можно смело предположить, что санкции приобретут более конкретные очертания, и дипломатические и политические разногласия переходят в судебную юрисдикцию.