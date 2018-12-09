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''Путин соврал'': названы причины падения рейтингов президента РФ

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Социологи уже прогнозируют ускорение падения рейтингов президента России Владимира Путина весной 2019 года. В первую очередь это связано со скандальной пенсионной реформой.

Об этом ObozTV рассказала российская оппозиционерка Ольга Курносова. По её словам, раньше Путина терпели, потому что его вранье не касалось жизни россиян.

"А тут он соврал про их пенсионный возраст, потому что до этого он говорил: "При моем правлении пенсионный возраст не повысят!" – и тут вдруг повысили. И у каждого человека вынули из его собственного кармана как минимум миллион рублей", – возмутилась Курносова.

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"При том, что уровень жизни ухудшается, экономическая ситуация ухудшается, и у каждого человека крадут миллион рублей. Тут, что бы ни говорилось после этого, это начинает переворачиваться вся картина мира", – подытожила политик.

REUTERS

REUTERS

Ранее в эфире ObozTV эксперт-международник Ирина Верещук заявила, что Путина свергнет современное молодое поколение россиян. Она считает, что в сегодняшних условиях Кремль не сумеет монополизировать право на информацию, что является ключевым вопросом для поддержания тоталитарного режима.

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Россия
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РоссияНовости Россиирейтинг
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Посмеяло)))Это кто такая???
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