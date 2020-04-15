Мир ополчился против России: Путина решили заставить уйти из Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал главу России Владимира Путина прекратить огонь на востоке Украины, чтобы весь мир мог сосредоточиться на борьбе с пандемией коронавируса.

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По его словам, он уже достиг договоренностей с тремя из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН по поддержке призыва последней к глобальному перемирию. Теперь такое же согласие надеется получить и от лидера РФ, сообщает Reuters.

"Я говорил с ним в начале этой инициативы. Сейчас буду делать это в течение ближайших нескольких часов. Думаю, что, безусловно, президент Путин согласится, и в тот день, когда он скажет, что мы это сделаем, мы сможем провести видеоконференцию и передать этот призыв всему миру, – сказал Макрон.

Мир хочет заставить Путина уйти из Украины

Отметим, что 23 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к мировому перемирию, предупредив, что в странах, разбитых войной, системы здравоохранения развалились, а небольшое количество оставшихся медицинских работников часто направляли в зоны боевых действий.

Макрон же заявил, что президенты Китая и США Си Си Цзиньпин и Дональд Трамп, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердили, что они поддержат такую просьбу.

В то же время французский лидер подчеркнул, что надеется обеспечить и соответствующее согласие президента России Владимира Путина в ближайшее время.

Антониу Гутерреш призвал к мировому перемирию

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Украина через ОБСЕ обратилась к России с предложением обеспечить перемирие на Донбассе из-за угрозы эпидемии коронавируса COVID-19.