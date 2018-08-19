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Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко
ЖурналистВсе статьи автора

Мир очень сильно разучился называть вещи своими именами

12.5т

Если бы помощь братскому народу Чехословакии случилась бы не пятьдесят лет назад, а сегодня, то ввод советских войск был бы назван не "вторжением" и "оккупацией", а "чехословацко-российским кризисом", ОБСЕ бы четыре года не могла бы найти советских танков на улицах Праги, Шарль де Голль прибежал бы мирить Брежнева и Дубчека в формате нормандской четверки в Минске, признавая требования Брежнева на "федерализацию" Богемии и запрет ответного огня чехословакам, Линдон Джонсон получил Нобелевскую премию мира за отказ строительства военных баз в ФРГ, а ФИФА вылизала бы задницу всему Политбюро на Играх Футбола Доброй Воли.

За эти полвека мир очень сильно разучился называть вещи своими именами.

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Автор
Аркадий БабченкоАркадий Бабченко
Место
Чехия
Источник
Источник:Facebook Аркадия Бабченко
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
а Ирак,Югославия,Ливия ...тоже ?или там все ништяк было ..
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7
Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
Дубровский Владимир, да ты шо?а помниш торговый центр иракский,на метро Лыбедьская?шо не ?а общался ты с кем нибудь из иракской общины в Киеве?ну то рекомендую.тоже самое можно попистеть.с ливийцами,сирийцами,их есть у нас.рекоиендую,для начала можеш сьездть на троещинский вещевой,а лучше в на седьмой под Одессой ..не слушай сынок дурь по тв..
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0
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Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
Semizalupiv Opanas, да, было нищяк. Там США уничтожили таких тварей, как Асад, убийцу, которого поддерживает сранопроклятая козломордая педеРРация. США освобождают мир от тиранов, и предоставляют народам право самим решать свою судьбу. А сранокозломордячая педеРРация занимается тем, что навязывает свою волю другим народам, Беларуси, Казахстану, Ичкерии, Грузии, Армении, Украине и другим бывшим республикам паскуднопроклятого СЫСЫСЫРЫ.
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5
1
Ш. Олег
Ш. Олег
Мир и правда разучился называть вещи своими именами… Ещё при Брежневе и Картере твоё "убийство" с последующим "воскресением" все газеты мира назвали бы идиотизмом, украинские спецслужбы - профанами, а тебя -мудаком.
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2 из 3 ответов | показать все
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Ш. Олег, ты, тварь и твои соплеменники-убийцы попались. Как стая крыс, жестко и на горячем. И теперь скот рассейский здесь кривляется. Ответ один - как скоту - пошел нахуй, кацапидар вонючий!
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2
0
Ш. Олег
Ш. Олег
Петренко Сергей, а что не так? И Брежнев, и Картер, и, тем более, Бабченко мне знакомы. Не персонально, конечно, но при каждом из них я уже был на этом свете и о каждом могу судить по личному опыту. :)
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4
Мартин Алекс
Мартин Алекс
После попрошайки сотника наступила очередь попрошайки бабченки:- Рашка разваливается, Путин плохой, подайте, мой р/с_________. Следующий попрошайка на очереди- боровой.
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3
9
White Andrew
White Andrew
Мартин Алекс, Мартышкин алекс, но ты-то сам ЧЕСТНО зарабатываешь свои 11-80 !?
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4
0
Петренко Сергей
Петренко Сергей
Мартин Алекс, Насчет попрошаек : https://www.youtube.com/watch?v=DF4dZ6SbW-Y
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4
0

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