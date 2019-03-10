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/Новости мира

"Мир не забудет": в ЕС громко признали преступление России в Крыму

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала мир помнить о незаконной аннексии Россией Крыма.

Громким заявлением она поделилась на странице в Twitter в воскресенье, 10 марта. О преступлении Кремля Кальюлайд напомнила в пятую годовщину захвата полуострова.

"Не все дни стоят того, чтобы их праздновать так, как их следует помнить. Сегодня 5 лет с незаконной аннексии украинского Крыма Россией. Международное сообщество не может и не должно это забыть", – написала она.

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К заявлению президент Эстонии добавила хештег #SlavaUkraini.

Керсти Кальюлайд

Керсти Кальюлайд

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США одобрили законопроект, который запрещает американскому правительству признавать Крым территорией России.

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Темы
Аннексия Крымановости мира
Персона
Керсти Кальюлайд
Место
Эстония
Теги
КрымНовости Крыма
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Говорит Эстония о которой никто не вспоминает.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Хотелось бы ещё услышать громкое признание в ЕС от литвы и латвии)))))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Этому "громкому заявлению" поставили, аж 105 лайков. Хохлы, радуйтесь, в Мире существуют 105 долболобов, не признающих реальность!
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Пигин Макс, Ваша реальность - это захваты территорий, убийства на них, марадерства, терроризм, вы, мокшане без этого не можете. Вот это и есть ваша реальность, где вы везде жопа, Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье, Донбасс, Крым, Сирия, Судан, ЦАР, Венесуэла, везде горе, людские страдания, боль, смерть, нищета и безнадега.
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