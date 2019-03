"Мир не забудет": в ЕС громко признали преступление России в Крыму

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала мир помнить о незаконной аннексии Россией Крыма.

Громким заявлением она поделилась на странице в Twitter в воскресенье, 10 марта. О преступлении Кремля Кальюлайд напомнила в пятую годовщину захвата полуострова.

"Не все дни стоят того, чтобы их праздновать так, как их следует помнить. Сегодня 5 лет с незаконной аннексии украинского Крыма Россией. Международное сообщество не может и не должно это забыть", – написала она.

К заявлению президент Эстонии добавила хештег #SlavaUkraini.

Not all days are worth to celebrate the more so to remember. Today 5 years since illegal annexation of #Crimea #Ukraine by #Russia. International community cannot & must not forget it. #SlavaUkraini