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14 марта • обновлено в 13:56
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Ирина Ромалийская
Ирина Ромалийская
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Мир меняется на глазах: в Чехии закрыты все магазины

3.6т

Мир меняется на глазах.

Чехия борется с коронавирусом.

Из-за введённых ограничений теперь я не могу полететь/поехать в Украину. Да и вообще полететь/поехать куда-то из Чехии не могу.

С сегодняшнего дня в Чехии не работают кафе и рестораны (открыты только те, где еду дают "с собой"). Закрыты все магазины, кроме продуктовых и с бытовой химией. Закрыты парикмахерские, маникюрные салоны, студии массажа, короче, кажется, что закрыто все)

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Автор
Ирина Ромалийская Ирина Ромалийская
Тема
Коронавирус
Место
Чехия
Источник
Источник: Facebook Ирины Ромалийской
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