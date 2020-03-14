Мир меняется на глазах.

Чехия борется с коронавирусом.

Из-за введённых ограничений теперь я не могу полететь/поехать в Украину. Да и вообще полететь/поехать куда-то из Чехии не могу.

С сегодняшнего дня в Чехии не работают кафе и рестораны (открыты только те, где еду дают "с собой"). Закрыты все магазины, кроме продуктовых и с бытовой химией. Закрыты парикмахерские, маникюрные салоны, студии массажа, короче, кажется, что закрыто все)

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся