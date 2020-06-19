Мир готовится ко второй волне COVID-19: в ВОЗ и НАТО сделали заявления

В ВОЗ предупредили, что осенью возможна вторая волна коронавируса (COVID-19), которая может стать основной напастью для стран "Старого света".

Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге сообщил, что в Европе увеличилось число стран, где фиксировали рост заболеваний.

"После нескольких недель снижения количества случаев заболевания в некоторых странах среднее число новых случаев в европейском регионе в настоящее время стабилизируется на уровне около 17 – 20 тысяч, но за последний месяц число стран, в которых кумулятивная частота заражений значительно увеличилась, выросло с 6 до 21 страны", – рассказал он.

Клюге подчеркнул, чтобы власти создавали "агрессивную систему" для мониторинга тестирования, мониторинга зараженных людей и поиска их контактов, чтобы избежать дорогостоящих дополнительных мер изоляции в случае повторения вируса.

Отметим, что в НАТО договорились о совместно плане действий в случае возможной новой волны COVID-19.

"НАТО готовится оказать решительную поддержку гражданским усилиям в случае, если это произойдет… Сюда относятся доставка по воздуху важных предметов медицинского назначения, перевозка пациентов и строительство полевых госпиталей", – сообщил на брифинге генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Также он рассказал о трех решениях, принятых министрами обороны НАТО в результате совещания.

"Мы согласовали новый оперативный план для оказания поддержки союзникам и партнерам. Мы также договорились создать запасы медицинского оборудования и предметов медицинского назначения. И мы договорились создать новый фонд, чтобы у нас была возможность оперативно приобретать предметы медицинского назначения и медицинские услуги", – добавил генсек НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал, что в стране ожидается вторая волна заболеваемости коронавирусом.