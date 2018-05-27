Все готовятся к войне. Причем глобальной.

В Швеции издали брошюру для населения, что делать в кризисных ситуациях. Как реагировать на кибератаки и теракты.

Какие запасы готовить на время войны.

"Хотя Швеция безопаснее многих других стран, по-прежнему существуют угрозы нашей безопасности и независимости", - говорится в брошюре. "Если вы готовы, вы вносите свой вклад в улучшение способности страны в целом справляться с серьезным напряжением".

Иллюстрированные инструкции были отправлены в понедельник во все 4,8 миллиона домашних хозяйств в стране впервые после аналогичной кампании по информированию общественности с 1961 года. (Холодной войны)

Швеция начала увеличивать свои военные расходы в 2016 году.

В случае "наивысшей тревоги" в брошюре подчеркивается возможность того, что каждый может быть призван для защиты Швеции.

"Если на Швецию нападет другая страна, мы никогда не сдадимся", - говорится в публикации. "Вся информация о том, что сопротивление прекращается, ложна".

А теперь у меня вопрос. Какого черта, в Украине нет таких брошур для всех 40 миллионов человек или десятка миллиона семей, уже сейчас?

Почему мы не выстраиваем полноценную Гражданскую Оборону?

Почему идет саботаж инициатив Генерального Штаба по организации Военного резерва и Территориальной обороны со стороны некоторых министерств?

Куда бы я не ездил сейчас по Европе - все готовятся к возможной войне. У нас война идет уже, а люди на моей улице даже не знают куда бежать в случае бомбежки и до сих пор смотрят каналы, которые дискредитируют высшее военное и политическое руководство.

Мы не готовы.

Мы должны реагировать на возможность угрозы, а мы не после ее воплощения.

Вместо охраны складов, мы их тушим.

Вместо зачистки пророссийских каналов и вытеснение их спикеров, мы опровергаем фейки.

Вместо проведения активных мероприятий, мы проводим анализ старых кампаний противника.

И главное, это не только у нас, это и у европейцев.

Только пока что, это не ЕС несет ежедневные людские и инфраструктурные потери.

Государство должно включить весь Народ в систему коллективной безопасности.

Фото даю англоязычное. А ссылка на оригинал в pdf.

США перебрасывают к границам РФ тысячи единиц танков и техники.

Колонны идут в Польшу и страны Балтии. А вы говорите...

Спокойной ночи.

Все идет по плану. Главное, что бы в этом плане у нас было хорошее место.