Мир должен научится жить с  COVID-19 – ВОЗ

В ВОЗ призвали мир научиться долго жить с коронавирусом.

Мир должен "научиться жить" с коронавирусом, поскольку он не исчезнет в обозримом будущем.

Как сообщила Daily Mail, об этом заявил представитель ВОЗ доктор Дэвид Набарро. Он подчеркнул, что COVID-19 совсем “не скучает”.

По словам медика, жизнь "может продолжаться" с помощью надежных систем тестирования и отслеживания контактов людей, которые заразились вирусом, чтобы не допустить неконтролируемых вспышек болезни.

"По мере того, как вирус возвращается назад, мы можем остановить развитие новых вспышек путем тщательного отслеживания контактов и тестирования с последующей изоляцией людей, у которых есть симптомы или которые контактировали с заразившимися лицами", – сказал Набарро.

В тоже время он предупредил о том, что всплески COVID-19 могут привести к экономическим проблемам, если это "не будет сделано должным образом".

Он призвал страны приложить все усилия для борьбы с вирусом, поощряя людей мыть руки, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, пандемия коронавируса, вероятно, окажется продолжительной, а ее последствия будут ощущаться на протяжении десятилетий. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.