Мир близок к разработке вакцины: статистика по коронавирусу на 6 мая. Постоянно обновляется

Страны активно работают на созданием вакцины и лекарства от коронавируса. Первыми успехами уже похвастались Израиль, США и Великобритания.

Болезнь тем временем уже поразила более 3,7 млн человек по всему миру, в Украине количество больных достигло 12 697 человек.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Мир близок к созданию вакцины: статистика по коронавирусу

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 12 697 человек. Умерли 316 пациентов, выздоровели – 1875.

По всему миру скончались уже более 251 тысячи человек. Количество зараженных превысило 3,6 млн.

Почти 1,2 млн пациентов на планете побороли болезнь и выздоровели.

Главное за 6 мая:

09:11 – Врачи обнаружили свирепые последствия COVID-19 у детей.

08:29 – В Китае состоянием на 6 мая зафиксировали только два случая заражения COVID-19.

07:49 – Вирусолог предупредил, что коронавирусом можно заразиться в домашних условиях через еду и воду, хотя вероятность довольно низкая.

07:00 – Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа об утечке коронавируса из китайской лаборатории, в Пентагоне заверили, что не знают, откуда он взялся.

06:30 – В Днепропетровской области во вторник, 5 мая зарегистрировали рекордное количество новых случаев коронавируса – обнаружены еще 90 больных.

06:00 – Иммунолог Алла Волоха заявила, что человек в большинстве случаев полностью выздоравливает после коронавируса – формирование хронических осложнений практически исключено.

00:12 – В Черновицкой области зафиксирована положительная динамика по ситуации с коронавирусом. В течение суток заболели 37 человек, при этом выздоровели 42 пациента, заявил глава ОГА Сергей Осачук.