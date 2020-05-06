Мир близок к разработке вакцины: статистика по коронавирусу на 6 мая. Постоянно обновляется

Страны активно работают на созданием вакцины и лекарства от коронавируса. Первыми успехами уже похвастались Израиль, США и Великобритания.
Болезнь тем временем уже поразила более 3,7 млн человек по всему миру, в Украине количество больных достигло 12697 человек.
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Мир близок к созданию вакцины: статистика по коронавирусу
Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 12 697 человек. Умерли 316 пациентов, выздоровели – 1875.
По всему миру скончались уже более 251 тысячи человек. Количество зараженных превысило 3,6 млн.
Почти 1,2 млн пациентов на планете побороли болезнь и выздоровели.
Главное за 6 мая:
00:12 – В Черновицкой области зафиксирована положительная динамика по ситуации с коронавирусом. В течение суток заболели 37 человек, при этом выздоровели 42 пациента, заявил глава ОГА Сергей Осачук.
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