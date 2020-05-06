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6 мая • обновлено в 06:21
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Мир близок к разработке вакцины: статистика по коронавирусу на 6 мая. Постоянно обновляется

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Страны активно работают на созданием вакцины и лекарства от коронавируса. Первыми успехами уже похвастались Израиль, США и Великобритания.

Болезнь тем временем уже поразила более 3,7 млн человек по всему миру, в Украине количество больных достигло 12697 человек.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Мир близок к созданию вакцины: статистика по коронавирусу

Мир близок к созданию вакцины: статистика по коронавирусу

Мир близок к разработке вакцины: статистика по коронавирусу на 6 мая. Постоянно обновляется
Мир близок к разработке вакцины: статистика по коронавирусу на 6 мая. Постоянно обновляется

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 12 697 человек. Умерли 316 пациентов, выздоровели – 1875.

  • По всему миру скончались уже более 251 тысячи человек. Количество зараженных превысило 3,6 млн.

  • Почти 1,2 млн пациентов на планете побороли болезнь и выздоровели.

Мир близок к разработке вакцины: статистика по коронавирусу на 6 мая. Постоянно обновляется
Мир близок к разработке вакцины: статистика по коронавирусу на 6 мая. Постоянно обновляется

Главное за 6 мая:

00:12 – В Черновицкой области зафиксирована положительная динамика по ситуации с коронавирусом. В течение суток заболели 37 человек, при этом выздоровели 42 пациента, заявил глава ОГА Сергей Осачук.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 12697.

    Вылечились: 1875. Умерли: 316.

  • В мире заболели уже более 3,7 миллиона человек, погибли – 256 тысяч.

  • В Израиле создали уникальный препарат от коронавируса, который является и вакциной, и лекарством.

  • Врачи рассказали о массе обращений больных коронавирусом, у которых единственный симптом - на ногах.

  • В США две компании начали испытание вакцины от COVID-19 на людях.

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