Мир бьется за вакцину от коронавируса: какие препараты созданы и испытываются сейчас

Во вторник, 5 мая, в Израиле заявили о создании эффективного препарата против коронавируса, который действует и как вакцина, и как лекарство и активно уничтожает опасную инфекцию.

Однако это не единственная разработка ученых, направленная на преодолении пандемии. Так, на данный момент в мире разрабатывается более 90 вакцин против коронавируса, некоторые из них уже проходят клинические испытания на людях. OBOZREVATEL собрал всю актуальную информацию о самых перспективных препаратах, которые разрабатываются в разных странах мира и могут стать потенциальным средством от COVID-19.

Препарат от COVID-19 Коллаж

Германия

В Германии 23 апреля 2020 года компания BioNtech совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer начала клинические испытания вакцины против коронавируса на людях. Так, 12 человек были вакцинированы экспериментальным препаратом BNT162. Такие же испытания планируются и в США. Если они окажутся успешными, вакцина может быть готова к экстренному применению уже осенью.

Китай

В Китае на обезьянах успешно протестировали новую вакцину от коронавируса. Разработкой вакцины занималась фармацевтическая компания из Пекина Sinovac Biotech. Препарат защитил приматов от COVID-19 и не вызвал явных побочных эффектов, поэтому ученые начали испытания на людях.

Препаратом является химически инактивированная версия нового вируса, которая состоит из микробных частиц, выращенных в культуре, а затем убитых любым эффективным методом. Исследователи признают, что "еще не следует считать животных идеальной моделью для изучения SARS-CoV-2", но возлагают большие надежды именно на эту формулу вакцины.

Вакцина от коронавируса Иллюстративное фото

Австралия

Ученые из Университета Кливленда, Австралия, готовятся к доклиническим испытаниям вакцины от коронавируса на живом болезнетворном организме. Затем они планируют начать ее тестирование на людях.

Технология базируется на использовании последовательности ДНК коронавируса для синтеза белка, который совпадает с белком на поверхности фактического возбудителя болезни. Именно этот белок будет основой вакцины, способной генерировать реакции иммунной системы, которые защищают людей.

Турция

В Турции также заявили о прорыве в разработке средства от COVID-19. Там вакцина от коронавируса способствовала выработке антител у животных. Следующим этапом ученые планируют проверить ее на людях.

США

В США официально одобрили применение в экстренных случаях экспериментального препарата "Ремдесивир" (Remdesivir) при коронавирусной инфекции COVID-19.

Вакцина от COVID-19 Daily Mail

Предварительные результаты исследования, проведенного властями США, показывают, что пациенты, которым давали "Ремдесивир", восстановились на 31% быстрее, чем пациенты, которым в рамках исследования давали плацебо.

Американские врачи также тестируют дешевое средство от изжоги "Фамотидин", как лекарство против коронавируса COVID-19.

Великобритания

В Великобритании уже к сентябрю 2020 года планируют создать вакцину от коронавируса. Так, ученые собираются протестировать экспериментальное норвежское противораковое лекарственное средство Bemcentinib для лечения COVID-19.

Также в Великобритании один из шести препаратов от коронавируса, которые проходили тестирование, перешел на второй этап испытаний – его начнут применять на людях. Речь идет о соединении "Бемцетиниба", MEDI3506 и "Акалабрутиниба".

Европейские ученые создали моноклональное антитело 47D11, которое может победить COVID-19 в лабораторных условиях.

Вакцина от коронавируса разрабатывается более чем в 90 странах мира Pixabay

Моноклональными антителами являются созданные в лаборатории белки, которые узнают конкретный участок патогена и воздействуют именно на него. Они похожи на те, которые вырабатывают иммунные клетки человека.

Созданное антитело 47D11 воздействует на остроконечный белок в форме короны, с помощью которого вирус SARS-CoV-2 проникает в клетки человека. Во время исследования оно победило не только COVID-19, но и его "двоюродного брата" – вирус, вызывающий острый респираторный синдром (SARS), у которого также есть подобные белковые шипы.

Пока антитело нельзя применять для разработки лекарств, его нужно протестировать на животных и людях. Но в будущем разработка может помочь в предотвращении заражения или лечения инфицированных коронавирусом и связанных с ним болезней.

Израиль

5 мая власти Израиля сообщили о создании нового препарата, который активно уничтожает коронавирус. Открытие назвали "гиганстким прорывом". В основе лекарства – также моноклональные антитела (антитела, вырабатываемые иммунными клетками), которые были получены из плазмы крови животных и людей, переболевших коронавирусом.

Некоторые из вакцин от коронавируса уже испытывают на людях

Выявленные белки имитируют реакцию иммунной системы на угрозу и используются для лечения некоторых форм рака. Клинические испытания уже показали высокую эффективность препарата. Институт биологических исследований уже подал патентную заявку и в дальнейшем планирует обратиться к международным организациям для производства препарата.

Кроме того, в конце апреля в США начали тестировать другой израильский препарат, который, по данным компании-разработчика Pluristem Therapeutics, имеет 100-процентную эффективность в лечении даже тяжелобольных коронавирусом. Компания использует плаценту для выращивания умных клеток и программирует их на секретирование терапевтических белков в организме больных людей.

Как объяснил генеральный директор и президент компании Яки Янай, лечение состоит из 15-миллилитровых доз клеток, известных как расширенные клетки плаценты, которые вводят в виде простых межмышечных инъекций. Попав в организм, клетки становятся как бы "маленькой фабрикой, которая производит терапевтические белки".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вирусолог предупредил мир о двух новых волнах COVID-19.

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