Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зон

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран, которые относятся к "красной" и "зеленой" зонам.

Также названы государства, в которых показатель распространения коронавируса выше всего. Данные по состоянию на 18 декабря опубликованы на сайте Минздрава (чтобы посмотреть полный перечень, доскролльте страницу до конца).

В частности, к "красной" зоне ведомство отнесло 47 стран.

Наивысшие показатели заболеваемости – более тысячи случаев на 100 тысяч населения – зафиксированы в Сербии, Грузии, Хорватии, Литве, Люксембурге, Черногории, Сан-Марино и Словении. Замыкают список Туркменистан, Тувалу и Вануату.

В списке стран "зеленой" зоны находятся 147 стран, а открывает его Украина – 410,9 случаев заражения на 100 тысяч населения.

Всего в перечень вошли 194 государства.

Список стран "красной" зоны. Минздрав

Список стран "красной" зоны. Минздрав

Список стран "зеленой" зоны. Минздрав

Список стран "зеленой" зоны. Минздрав

Список стран "зеленой" зоны. Минздрав

Список стран "зеленой" зоны. Минздрав

Список стран "зеленой" зоны. Минздрав

Список стран "зеленой" зоны. Минздрав

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был обновлен перечень стран, гражданам которых разрешен въезд в Евросоюз. Всего в него попали восемь стран.