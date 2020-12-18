Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зон

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран, которые относятся к "красной" и "зеленой" зонам.

Также названы государства, в которых показатель распространения коронавируса выше всего. Данные по состоянию на 18 декабря опубликованы на сайте Минздрава (чтобы посмотреть полный перечень, доскролльте страницу до конца).

В частности, к "красной" зоне ведомство отнесло 47 стран.

Наивысшие показатели заболеваемости – более тысячи случаев на 100 тысяч населения – зафиксированы в Сербии, Грузии, Хорватии, Литве, Люксембурге, Черногории, Сан-Марино и Словении. Замыкают список Туркменистан, Тувалу и Вануату.

В списке стран "зеленой" зоны находятся 147 стран, а открывает его Украина – 410,9 случаев заражения на 100 тысяч населения.

Всего в перечень вошли 194 государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был обновлен перечень стран, гражданам которых разрешен въезд в Евросоюз. Всего в него попали восемь стран.