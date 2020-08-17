Минздрав Беларуси назвал количество погибших во время акций протеста

В Беларуси официально назвали количество погибших во время акций протеста.

В ходе акций протеста в Белоруссии, которые в первые дни заканчивались столкновениями с силовиками, погибло два человека.

Об этом 17 августа сообщило sputnik.by со ссылкой на слова главы Минздрава республики Владимира Караника. Он вышел к врачам, собравшимся на акцию у здания Минздрава Беларуси.

По словам Караника, сейчас в больницах находится 158 человек. У всех состояние стабильное, некритичное.

Он также заявил, что медиков в Центры изоляции правонарушителей и изоляторы временного содержания пускают.

Глава минздрава отметил, что не располагает данными о том, что в ходе протестов пропали 83 человека.

На крики собравшихся "В отставку!" Караник заметил, что требование неактуально – с субботу, 15 августа, весь Кабинет министров в соответствии с Конституцией был отставлен. И он, и другие члены правительства в настоящий момент "исполняющие обязанности".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси официально подтвердили вторую смерть во время протестов. Родственники погибшего в результате задержания во время акции протеста в Гомеле (Беларусь) Александра Вихора 15 августа получили свидетельство о смерти.

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