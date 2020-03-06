"Минска" не будет? Европарламент пошел на радикальные меры из-за коронавируса

Европарламент перенес мартовское заседание в Брюссель (Бельгия) из Страсбурга (Франция) из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

Отметим, что на заседании с 8 марта должны были рассматривать вопрос о реализации Минских соглашений, сообщает пресс-служба ЕП.

Президент Европейского парламента Давид Сассоли пояснил, что такое радикальное решение принято на основе отчета медицинской службы ЕП.

Европарламент

"В отчете говорится, что риски для здоровья считаются значительно выше, если на следующей неделе в Страсбурге состоится пленарное заседание парламента. На основании этой оценки из-за форс-мажорных обстоятельств я решил, что отсутствуют необходимые условия безопасности для обычного перемещения Европейского парламента в Страсбург для пленарного заседания на следующей неделе", – сообщил политик.

Сассоли подчеркнул, что пленарное заседание в Брюсселе пройдет в качестве исключения.

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