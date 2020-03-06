Главная Новости
6 марта • обновлено в 12:11
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Минска" не будет? Европарламент пошел на радикальные меры из-за коронавируса

1.7т
Читать материал на украинском

Европарламент перенес мартовское заседание в Брюссель (Бельгия) из Страсбурга (Франция) из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

Отметим, что на заседании с 8 марта должны были рассматривать вопрос о реализации Минских соглашений, сообщает пресс-служба ЕП.

Президент Европейского парламента Давид Сассоли пояснил, что такое радикальное решение принято на основе отчета медицинской службы ЕП.

Европарламент

Европарламент

"В отчете говорится, что риски для здоровья считаются значительно выше, если на следующей неделе в Страсбурге состоится пленарное заседание парламента. На основании этой оценки из-за форс-мажорных обстоятельств я решил, что отсутствуют необходимые условия безопасности для обычного перемещения Европейского парламента в Страсбург для пленарного заседания на следующей неделе", – сообщил политик.

Сассоли подчеркнул, что пленарное заседание в Брюсселе пройдет в качестве исключения.

Как сообщал OBOZREVATEL, новые случаи заражения смертельным короновирусом COVID-19 из Китая зафиксировали в Индонезии, Португалии, России, Австрии, Иордании и Тунисе.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Минские договоренности" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Темы
Минские договоренности Коронавирус
Персона
Давид-Мария Сассоли
Место
Бельгия
Тег
Европейский парламент
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги