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10 сентября • обновлено в 22:41
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Минск "взрывают" перед встречей Лукашенко с Зеленским: выяснился нюанс

4.7т Читать материал на украинском

Волна ложных минирований стратегических объектов в Минске напрямую связана с подготовкой визита Александра Лукашенко в Украину.

Об этом пишет "Информационное сопротивление", напоминая, что президент Украины Владимир Зеленский еще в июле пригласил Лукашенко посетить II Форум регионов Украины и Беларуси, который пройдет 3-4 октября в Житомире.

В рамках этого было проведено заседание рабочей группы по подготовке мероприятия. И сразу после этого, отмечают аналитики, в Беларуси прошла волна ложных минирований. В частности, среди заминированных объектов числились ОАО “Нафтан”, ОАО “Гродно-Азот” и ТРЦ “Дана Молл” в Минске.

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"КП"

"А теперь самое интересное. Сообщение о минировании данных объектов пришло в виде письма, отправителем которого, внимание, были бойцы батальона “Азов”! Фото письма было опубликовано на Telegram-канале NEXT. Причем, судя по тексту письма, авторы прямо так из кожи лезут, чтобы чуть ли не в каждом абзаце и строчке не подчеркнуть, что минирование объектов осуществляют бойцы украинского батальона “Азов” (не полка, а именно батальона, что уже о многом говорит) с целью оказания сопротивления “русскому миру”, – поясняется в публикации.

При этом обращается внимание на то, что в это же время Лукашенко начал угрожать России из-за цены на газ и нефть, что также подлило масла в огонь.

"Похоже, кому-то очень сильно не нравятся посылы Минска, в определенной степени, намекающие на энергонезависимость, а контакты с Киевом в этом вопросе Беларуси могут быть очень полезны. И как таковые их через провокации и дискредитацию явно пытаются минимизировать гибридными методами", – резюмировал автор.

Минск "взрывают" перед встречей Лукашенко с Зеленским: выяснился нюанс
Минск "взрывают" перед встречей Лукашенко с Зеленским: выяснился нюанс

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Лукашенко попросил у США помощи в защите от давления России. Это произошло во время визита советника лидера США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

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Персоны
Александр Лукашенко Владимир Зеленский
Место
Беларусь Минск
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