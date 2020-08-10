Итак, первая ночь после выборов в Беларуси прошла под шум патриотических лозунгов и хлопки светошумовых гранат. Беларусь делала очень непростой выбор, оставаться и дальше под руководством президента, который не менялся 26 лет, или же сделать ставку на молодую, “перспективную” домохозяйку, не просто не имеющую какого либо опыта в политике, но имеющую весьма интересный гибридный шлейф контактов и действий.

Вчера на улицы столицы Беларуси Минска вышли тысячи сторонников оппозиции. Протесты проходили и в других городах республики, но не настолько многочисленные, а потому и не удивительно, что всё внимание было приковано именно к столице. Ряд журналистов и делающих себе имя на хайпе говорящих голов, бездумно стали называть события в Минске очередным Майданом, хотя ничего общего в этих событиях – нет. И вот почему…

Когда в Украине началась “Революция достоинства” и на Майдан стали стягиваться люди, это были отнюдь не крепкого телосложения агрессивные молодые люди, представляющие интересы некоего политического лидера. Это были программисты, архитекторы, писатели, официанты, врачи и преподаватели. Это были люди объединённые убеждением, что при Януковиче, президенте - российской марионетке, страна движется в совершенно неверном направлении.

В Беларуси, мы можем видеть кардинально обратную ситуацию, а именно, народ выходит на улицы против президента, установившего в стране авторитарный режим, но в поддержку кандидатов российских марионеток.

Не мне судить, какой президент нужен Беларуси. Но я могу сказать с полной уверенностью, какая Беларусь, как соседка, не нужна Украине – Беларусь поглощённая Россией. А вчера мы как никогда могли наблюдать, какое внимание российская пропагандистская машина уделяла протестам в Беларуси, причем не в пользу Лукашенко, что странно… Ведь когда в России подавляют протест оппозиции это правильно и заслуживает поощрения. Неужто в Беларуси был какой-то другой, необычный протест?

Украинские и западные СМИ попросту пасли задних на фоне того, как пропагандистская машина РФ ретранслировала события, сопровождая их своими нарративами. Ведущие российские Telegram-каналы, которые до этого освещали события в Хабаровске (а как я уже неоднократно писал, хабаровский протест это сценарий ГРУ) строчили десятки, сотни сообщений на протяжении всей ночи.

В свою очередь, ряд представителей оппозиции, например жена кандидата Цепкало, внезапно уехала голосовать в Москву, а в самой столице РФ лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, стал пророчить Лукашенко судьбу Януковича.

Грустно это выглядит. Грустно выглядит то, как стремящиеся к демократии и свободе беларусы, становятся жертвами расставленных гибридных капканов. При этом, есть электорат который готов голосовать за людей: которые получают деньги на предвыборную компанию от “Газпрома”; пиартехнологами которых являются люди продвигавшие фиктивный политический проект Ксении Собчак в интересах кандидата - Путина; обслуживают которых медиаресурсы Алишера Усманова; в команде которых имеются кадровые офицеры ГРУ; за людей, которые до сих не знают, что Крым – оккупированный, а Россия Беларуси – не союзное государство; за людей, которые при малейшей угрозе бегут в Москву, а не в Брюссель…

Очень много маркеров и я бы даже сказал – штампов, на оппозиции, в которую беларусам хочется верить, но которой веры быть не может.

А потому, да – мне есть дело до событий в Беларуси, даже больше любого другого беларуса. Потому, что если для кого-то это вопрос личной неприязни к Лукашенко, то для меня, это вопрос безопасности северной границы Украины на следующие несколько лет. И да – не сравнивайте этот ГРУшный цирк с Майданом.

Одно радует, три десятка крепких, натренированных парней, умеющих реально убивать, а не просто красоваться в TikTok хуком с правой, так и не попали на вчерашний “протест”. А теперь, на мгновение, задумайтесь, чтобы было, если бы они там были.

Но, увы, я не оптимист в данном вопросе, а потому, раскрутка маховика хаоса в Беларуси, мне видится куда более вероятной, чем даже малейшая идея о том, что Кремль спустит ситуацию на тормоза. Отнюдь. В последнюю декаду Путина и особенно сейчас, ему нужны новые победы, а потому, послевыборная глава в Беларуси ещё не закрыта.