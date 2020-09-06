Минск опять вышел на массовый протест против Лукашенко: все детали онлайн

В Минск введена дополнительная спецтехника – БТР, водометы и заграждения
Милиция перекрыла центральные проспекты города
В Минске начались первые задержания протестующих
В Беларуси продолжаются акции протеста.
В воскресенье, 6 сентября, в Беларуси наались новые массовые акции протеста против Александра Лукашенко, который находился на посту президента 5 сроков подряд.
МВД Беларуси объявило, что не допустит "противоправных действий", поэтому в Минск введена дополнительная спецтехника. Милиция также перекрыла центральные проспекты города.
Приглашение на Марш единства 6 сентября NEXTA
13:23 – Жители Минска креативно украсили деревья на ул. Пролетарской к Маршу Единства:
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13:09 – Немного фото с минских улиц:
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
12:51 – В районе мотовелозавода в Минске силовики задержали несколько человек, которые стояли с бело-красно-белыми флагами.
tut.by
12:42 – На вход и выход закрыты станции минского метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа. Поезда следуют без остановки.
12:34 – Люди с бело-красно-белыми флагами из разных районов Минска выдвигаются в центр города.
12:20 – Ко дворцу Независимости, который является резиденцией Лукашенко, стягивают тяжелую технику.
10:40 – Площадь Независимости в Минске огородили по периметру турникетами, там дежурят наряды силовиков. Пешеходы возмущены тем, что не могут воспользоваться подземными переходами и пересечь площадь.
ТАСС
ТАСС
tut.by
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