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18 февраля • обновлено в 12:01
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"Минск невозможен!" Литва отреагировала на атаку террористов на Донбассе

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В Литве выразили обеспокоенность обострением ситуации в районе Золотого на Донбассе, где 18 февраля совершили очередную атаку на украинские позиции наемники РФ.

Об этом в частности заявил министр иностранных дел страны Линас Линкявичюс. Соответствующий пост он опубликовал в своем Twitter.

По его словам, реализация договоренностей, достигнутых в Минске, невозможна без полного прекращения огня.

Линас Линкявичюс

Линас Линкявичюс

"Глубоко обеспокоен новой военной эскалации и наступательными попытками поддерживаемых Россией сил в районе Золотого сегодня утром. Имплементация минских соглашений невозможна без прекращения огня", – подчеркнул Линкявичюс.

Как сообщал OBOZREVATEL,президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что кровавый бой на Донбассе, который разгорелся утром 18 февраля, завершен. Вооруженные силы Украины дали достойный отпор врагу, но понесли потери.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Темы
Война на Донбассе Минские договоренности Бой под Золотым
Место
Литва
Теги
террористы "ДНР" погибли военные
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Александрович Валера
Александрович Валера
А кому мнение Литвы интересно ,
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Пети Moщи
Пети Moщи
Надо ему с чтения обоза перейти на чтение русской весны)))
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