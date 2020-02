"Минск невозможен!" Литва отреагировала на атаку террористов на Донбассе

В Литве выразили обеспокоенность обострением ситуации в районе Золотого на Донбассе, где 18 февраля совершили очередную атаку на украинские позиции наемники РФ.

Об этом в частности заявил министр иностранных дел страны Линас Линкявичюс. Соответствующий пост он опубликовал в своем Twitter.

По его словам, реализация договоренностей, достигнутых в Минске, невозможна без полного прекращения огня.

"Глубоко обеспокоен новой военной эскалации и наступательными попытками поддерживаемых Россией сил в районе Золотого сегодня утром. Имплементация минских соглашений невозможна без прекращения огня", – подчеркнул Линкявичюс.

Deeply concerned about the fresh military escalation and offensive attempts by Russian-backed forces near Zolote this morning. Minsk implementation impossible without a ceasefire. @VPrystaiko @MFA_Ukraine