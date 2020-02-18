"Минск невозможен!" Литва отреагировала на атаку террористов на Донбассе

В Литве выразили обеспокоенность обострением ситуации в районе Золотого на Донбассе, где 18 февраля совершили очередную атаку на украинские позиции наемники РФ.

Об этом в частности заявил министр иностранных дел страны Линас Линкявичюс. Соответствующий пост он опубликовал в своем Twitter.

По его словам, реализация договоренностей, достигнутых в Минске, невозможна без полного прекращения огня.

Линас Линкявичюс

"Глубоко обеспокоен новой военной эскалации и наступательными попытками поддерживаемых Россией сил в районе Золотого сегодня утром. Имплементация минских соглашений невозможна без прекращения огня", – подчеркнул Линкявичюс.

Deeply concerned about the fresh military escalation and offensive attempts by Russian-backed forces near Zolote this morning. Minsk implementation impossible without a ceasefire. @VPrystaiko @MFA_Ukraine — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) February 18, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL,президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что кровавый бой на Донбассе, который разгорелся утром 18 февраля, завершен. Вооруженные силы Украины дали достойный отпор врагу, но понесли потери.

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