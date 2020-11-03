Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении армянских танков и складов боеприпасов. Фото и видео

Военные Азербайджана 3 ноября уничтожили несколько танков и складов с боеприпасами вооруженных сил Армении.

Об этом сообщается на сайте азербайджанского Минобороны. Также ведомство обнародовало кадры ударов по военной технике и живой силе (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Авиаудары военных Азербайджана по ВС Армении. скриншот видео

В министерстве уточнили, что ВС Армении пытались атаковать на Агдеринском, Агдамском и Ходжавендском направлениях фронта.

Уничтожение складов боеприпасов. скриншот видео

"В результате предпринятых подразделениями Азербайджанской армии решительных мер атака противника была пресечена, и он, понеся тяжелые потери, был вынужден отступить. Несколько танков противника вместе с боевым экипажем были уничтожены точными огневыми ударами наших подразделений. Уничтожены еще два склада боеприпасов вооруженных сил Армении, расположенных близ Ханкенди", – сказано в сообщении.

Уничтожение армянского танка. скриншот видео

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В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

Карта конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Ранее OBOZREVATEL писал, что ВС Азербайджана уничтожили позиции армянских военных, которые якобы обстреливали гражданскую инфраструктуру и мирное население.