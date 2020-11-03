Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении армянских танков и складов боеприпасов. Фото и видео

Военные Азербайджана 3 ноября уничтожили несколько танков и складов с боеприпасами вооруженных сил Армении.

Об этом сообщается на сайте азербайджанского Минобороны. Также ведомство обнародовало кадры ударов по военной технике и живой силе (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В министерстве уточнили, что ВС Армении пытались атаковать на Агдеринском, Агдамском и Ходжавендском направлениях фронта.

"В результате предпринятых подразделениями Азербайджанской армии решительных мер атака противника была пресечена, и он, понеся тяжелые потери, был вынужден отступить. Несколько танков противника вместе с боевым экипажем были уничтожены точными огневыми ударами наших подразделений. Уничтожены еще два склада боеприпасов вооруженных сил Армении, расположенных близ Ханкенди", – сказано в сообщении.

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В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

Ранее OBOZREVATEL писал, что ВС Азербайджана уничтожили позиции армянских военных, которые якобы обстреливали гражданскую инфраструктуру и мирное население.