Минобороны Армении заявило, что турецкий истребитель сбил их Су-25

Министерство обороны Армении сообщило, что турецкий истребитель F-16 сбил их штурмовик Су-25.

Ведомство уточняет, что пилот самолета погиб.

По словам пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян, турецкий самолет поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа.

Она отметила, что истребитель прикрывал действия азербайджанской авиации и беспилотников, которые якобы наносили удары по населенным пунктам Варденис, Мец Масрик и Сотк.

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