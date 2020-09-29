Минобороны Армении заявило, что турецкий истребитель сбил их Су-25
Министерство обороны Армении сообщило, что турецкий истребитель F-16 сбил их штурмовик Су-25.
Ведомство уточняет, что пилот самолета погиб.
По словам пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян, турецкий самолет поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа.
Она отметила, что истребитель прикрывал действия азербайджанской авиации и беспилотников, которые якобы наносили удары по населенным пунктам Варденис, Мец Масрик и Сотк.
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