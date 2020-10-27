"Министра обороны" Карабаха ранили в бою: в Азербайджане показали видео взрыва машины

СМИ Азербайджана заявили о подрыве беспилотником машины, в которой был, как утверждается, "министр обороны" и командующий армии непризнанного Нагорного Карабаха Джалал Арутюнян.

Соответствующее видео распространили во вторник, 27 октября, сразу несколько азербайджанских медиа, передает "BBC News Україна". В то же время поддерживаемая Арменией власть "республики" утверждает, что министр жив, хотя и ранен, поэтому его заменили в должности (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

На записи, сделанной с воздуха, видно, как беспилотник "ведет" легковой автомобиль, движущийся по дороге мимо военных грузовиков.

Далее показано взрыв машины и длинный след из огня и дыма. При этом по грузовикам, которые находились неподалеку, огонь не открывали.

Военные грузовики, мимо которых проезжал автомобиль с "министром" Скриншот видео

Впоследствии на дороге рядом с горящим авто видны три тела: двое не двигаются, еще один человек ранен.

В соцсетях смогли установить место атаки. Пользователь SR_71 опубликовал в Twitter геолокацию, из которой следует, что атака произошла у города Мартуни (Ходжавенд).

Скриншот

Карта местности Twitter / SR_71

Дорога, запечатленная на видео Twitter / SR_71

Пользователь сети сравнил место, снятое на видео, с картой Twitter / SR_71

Удар произошел у города Мартуни Twitter / SR_71

Армянская сторона в свою очередь настаивает, что Арутунян жив, хотя и ранен.

"Президент" непризнанного Карабаха Араик Арутюнян написал в Facebook о замене министра обороны и пожелал военному скорейшего выздоровления.

"Уверен, что очень скоро он вернется на службу родине", – говорится в тексте.

Новым министром обороны стал Микаэл Арзуманян.

На сайте карабахского правительства Дажалал Арутюнян еще значится как министр BBC News Україна

Скриншот

Скриншот

Впоследствии представитель Араика Арутюняна заявил, что замена министра никак не связана с азербайджанским видео.

По его словам, то видео "не имеет ничего общего с состоянием Джалала Арутюняна". Спикер добавил, что бывшего "министра" ранили на боевой позиции, но его ранение якобы не несет опасности для жизни.

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Война между Арменией и Азербайджаном за непризнанный Карабах обострилась с новой силой 27 сентября. В Минобороны Армении заявили, что во время военного конфликта в тот день вооруженные силы Азербайджана потеряли убитыми до 200 военнослужащих.

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Конфликт в Нагорном Карабахе

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