"Министра обороны" Карабаха ранили в бою: в Азербайджане показали видео взрыва машины
СМИ Азербайджана заявили о подрыве беспилотником машины, в которой был, как утверждается, "министр обороны" и командующий армии непризнанного Нагорного Карабаха Джалал Арутюнян.
Соответствующее видео распространили во вторник, 27 октября, сразу несколько азербайджанских медиа, передает "BBC News Україна". В то же время поддерживаемая Арменией власть "республики" утверждает, что министр жив, хотя и ранен, поэтому его заменили в должности (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
На записи, сделанной с воздуха, видно, как беспилотник "ведет" легковой автомобиль, движущийся по дороге мимо военных грузовиков.
Далее показано взрыв машины и длинный след из огня и дыма. При этом по грузовикам, которые находились неподалеку, огонь не открывали.
Впоследствии на дороге рядом с горящим авто видны три тела: двое не двигаются, еще один человек ранен.
В соцсетях смогли установить место атаки. Пользователь SR_71 опубликовал в Twitter геолокацию, из которой следует, что атака произошла у города Мартуни (Ходжавенд).
Армянская сторона в свою очередь настаивает, что Арутунян жив, хотя и ранен.
"Президент" непризнанного Карабаха Араик Арутюнян написал в Facebook о замене министра обороны и пожелал военному скорейшего выздоровления.
"Уверен, что очень скоро он вернется на службу родине", – говорится в тексте.
Новым министром обороны стал Микаэл Арзуманян.
Впоследствии представитель Араика Арутюняна заявил, что замена министра никак не связана с азербайджанским видео.
По его словам, то видео "не имеет ничего общего с состоянием Джалала Арутюняна". Спикер добавил, что бывшего "министра" ранили на боевой позиции, но его ранение якобы не несет опасности для жизни.
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Война между Арменией и Азербайджаном за непризнанный Карабах обострилась с новой силой 27 сентября. В Минобороны Армении заявили, что во время военного конфликта в тот день вооруженные силы Азербайджана потеряли убитыми до 200 военнослужащих.
Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL. О том, в чем заключается суть конфликта Армении и Азербайджана – читайте по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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Как стало известно, Азербайджан взял под контроль город Губадлы в непризнанной "республике" и несколько сел.