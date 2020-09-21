Министр здравоохранения Чехии ушел в отставку из-за всплеска COVID-19

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех ушел в отставку на фоне резкого роста количества случаев коронавируса в стране.

Об этом сообщило издание eurozpravy.cz. Своей отставкой Войтех хочет дать возможность найти новое решение для борьбы с эпидемией коронавируса.

В Чехии в сентябре количество случаев заболевания резко возросло, превысив 3000 в день в прошлый четверг, 17 сентября.

"Я решил уйти с поста министра здравоохранения. Я уже подал заявление об отставке премьер-министру", – сказал Войтех.

Он по-прежнему будет членом нижней палаты парламента и сосредоточится на сфере здравоохранении.

По словам Войтеха, Чехия хорошо справилась с первой волной коронавируса.

"Мы занимаемся этим уже девятый месяц. Я думаю, что все мои коллеги и я сделали все возможное, чтобы защитить наших граждан от инфекции. Мы справились с первой волной хорошо, став примером в Европе", – добавил Войтех.

Чешская оппозиция в последние недели призвала Войтеха уйти в отставку из-за резкого увеличения числа новых инфекций в стране.

На прошлой неделе Чехия вышла на второе место в Европе после Испании по темпам распространения коронавируса.

По состоянию на вечер 21 сентября в Чехии зафиксировано 50071 случай заражения COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чехии впервые с начала пандемии количество больных COVID-19 превысило 2 тысячи в сутки. За 16 сентября в стране подтвердили 2139 случаев коронавируса, что на 464 больше, чем сутками ранее.