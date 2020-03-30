Министр в Германии покончил с собой из-за коронавируса

Смерть министра финансов федеральной земли Гессен (Германия) Томаса Шефера, которого нашли мертвым 28 марта, может быть связана с ситуацией вокруг пандемии коронавируса.

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Такое мнение высказал глава правительства федеральной земли Фолькер Буфье, выступая в своем ведомстве в Висбадене 29 марта, передает Daily Mail. По словам Буфье, последствия пандемии вызывали у Шефера "очень сильное беспокойство", которое его "задавило".

"Он явно не видел больше никакого выхода. Он был в отчаянии и покинул нас. Это меня потрясло", – сказал премьер-министр.

Томас Шефер Facebook/ volker.bouffier

Он пояснил, что Шефер работал над преодолением экономических последствий пандемии и в особенности беспокоился по поводу того, удастся ли выполнить ожидания населения, рассчитывающего на финансовую поддержку.

Отметим, 54-летний политик был найден мертвым 28 марта на железнодорожных путях у города Хоххайм-на-Майне. Следователи предполагают, что он совершил самоубийство. По данным газеты Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Шефер оставил предсмертное письмо. Полиция не стала комментировать эту информацию, сославшись на то, что следствие по делу еще не завершено.

Шефер занимал пост министра финансов в Гессене с 2010 года и считался возможным преемником Буфье на посту премьера Гессена. За несколько дней до смерти министр представил в земельном парламенте многомиллиардный план, предполагающий, прежде всего, поддержку бизнеса, пострадавшего от последствий пандемии.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество больных коронавирусом в мире уже превысило 770 тысяч, при этом более чем полмиллиона из них – активные.

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