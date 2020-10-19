Министр труда Чехии назвала премьер-министра "дебилом", попав в эфир

В Чехии министр труда и социальных вопросов Яна Малачова назвала премьер-министра страны Андрея Бабиша "дебилом" в телевизионной студии, не зная, что камеры еще включены.

Об этом сообщило издание IDNES. Чешское телевидение опубликовало неофициальные кадры из репортажа программы "168 часов".

"Бабиш устроил беспорядок, теперь мы все должны разгребать это. Это дебил, пардон, извините", – сказала она после завершения общения в студии, считая, что это уже не попадет в эфир.

Однако телеканал опубликовал этот фрагмент.

Позже Малачова объяснила, что прибегла к такому высказывания "на эмоциях".

"Когда на тебе большая ответственность, без эмоций просто не обойтись, я не робот. Мы находимся в середине второй волны пандемии, и для меня приоритетом является решение этих беспрецедентных проблем", – написала она журналистам в СМС.

Ни Андрей Бабиш, ни лидер Чешской социал-демократической партии (ČSSD), представительницей которой является Малачова, не прокомментировали ситуацию.

В то же время, инцидент вызвал бурные обсуждения в соцсетях. Люди одобряют или осуждают слова Малачовой. Также пользователи спорят по поводу того, имел ли право телеканал публиковать то, что должно было остаться за кадром.

В Чехии в целом падает доверие к правительству и его представителям. Если еще весной 61 процент граждан считал политическую ситуацию хорошей, то сейчас таких людей только 27 процентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Kantar CZ для Чешского телевидения. Сейчас люди больше всего доверяют экспертам и эпидемиологам, меньше всего – премьер-министру Андрею Бабишу.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты записали неформальное общение руководства "Слуги народа" – Давида Арахамии и Александра Корниенко, во время которого они обсуждали женские качества одной из коллег по фракции. Их пикантный разговор состоялся на встрече в Николаеве, когда они, вероятно, думали, что микрофоны отключены.