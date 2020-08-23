Министр обороны Беларуси пригрозил митингующим армией

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин предупредил, что в случае нарушений порядка возле памятников погибшим во Второй мировой войне протестующие будут иметь дело с армией.

Как заявил он в видеообращении, в войне Беларусь потеряла каждого третьего и фактически была стерта с лица земли. В знак скорби, печали и памяти в стране созданы тысячи мемориалов и памятников (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей – сегодня организуются акции в этих священных местах. Мы этого допустить не можем", – сказал Хренин.

По его словам, с сегодняшнего дня Минобороны берет памятники под охрану.

"В случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах – вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией", – предупредил министр.

Позднее в эфире телеканала "Беларусь-1" Хренин заявил, что "внешние силы и политические оппоненты" могут использовать действия силового блока Беларуси как предлог для смены политического курса страны.

"В сложившейся ситуации действия силового блока Беларуси по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса Беларуси силовым путем", – подчеркнул он.

Глава Минобороны считает, что "деструктивные силы", курируемые странами Запада, могут попытаться проникнуть на территорию Беларуси через западные границы и спровоцировать массовые беспорядки (в том числе с применением оружия), чтобы захватить власть.

Он добавил, что для силового захвата власти в Беларуси могут быть использованы в том числе 18 истребителей ВВС США, которые находятся на базе в Польше.

"Именно для недопущения подобных сценариев развития обстановки нами предусмотрено действие сил немедленного реагирования и быстрого развертывания", – сообщил Хренин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 августа в Беларуси сотни тысяч людей вышли на марши против Александра Лукашенко.

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