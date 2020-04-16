Минимум до августа: Меркель объявила новые решения по карантину в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о частичном снятии карантина со следующей недели, при этом некоторые мероприятия не будут разрешены в стране до конца августа.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как пишет Bloomberg, с 20 апреля в Германии смогут открыться магазины площадью не более 800 кв. м, книжные и веломагазины. С 4 мая откроются школы и парикмахерские.

Ангела Меркель

При этом Меркель подчеркнула, что возвращение к нормальной жизни в стране возможно не ранее чем через несколько недель или месяцев.

В частности, до конца лета не будут проводиться крупные мероприятия, такие как футбольные матчи, концерты и фестивали. Рестораны, спортивные залы и бары останутся закрыты на неопределенный срок.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько европейских стран 13 апреля сделали первые предварительные шаги по ослаблению карантина, введенного в связи с коронавирусом.