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16 апреля • обновлено в 09:36
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Минимум до августа: Меркель объявила новые решения по карантину в Германии

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Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о частичном снятии карантина со следующей недели, при этом некоторые мероприятия не будут разрешены в стране до конца августа.

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Как пишет Bloomberg, с 20 апреля в Германии смогут открыться магазины площадью не более 800 кв. м, книжные и веломагазины. С 4 мая откроются школы и парикмахерские.

Ангела Меркель

Ангела Меркель

При этом Меркель подчеркнула, что возвращение к нормальной жизни в стране возможно не ранее чем через несколько недель или месяцев.

В частности, до конца лета не будут проводиться крупные мероприятия, такие как футбольные матчи, концерты и фестивали. Рестораны, спортивные залы и бары останутся закрыты на неопределенный срок.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько европейских стран 13 апреля сделали первые предварительные шаги по ослаблению карантина, введенного в связи с коронавирусом.

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Тема
Коронавирус
Персона
Ангела Меркель
Место
Германия
Теги
карантин вирус
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