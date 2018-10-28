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Миллионы россиян стали невыездными: чем провинились

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Около 3-х миллионов россиян стали невыездными из-за долгов перед банками, а также неуплаты алиментов и штрафов.

Как пишет РосБалт, всего в разработке у судебных приставов находятся 4,5 млн долгов перед кредитными организациями на общую сумму 1,7 трлн руб. Таким образом, средняя сумма долга составляет 377 тыс. руб. Каждому третьему должнику из-за долгов был ограничен выезд за границу.

По почти половине производств (46%) приставы были вынуждены наложить взыскание на доходы должников. Всего за 8 месяцев 2018 года приставы взыскали с должников 85,9 млрд руб.

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Всего ограничения в выезде из-за различных просрочек в платежах (в том числе по алиментам и штрафам) касаются 2,8 млн граждан России. С прошлого года это число значительно возросло — в 2017 году ограничения касались лишь 1,6 млн граждан. В июле служба судебных приставов сообщала о том, что в списке невыездных находились 2,5 млн человек. Таким образом, всего за два месяца запрет на выезд из страны был введен еще для 300 тыс. человек.

Согласно статистике по регионам, рекордсменами​ по числу вынесенных постановлений о временном ограничении на выезд должников из России оказались Краснодарский край (172,7 тыс.), Москва (154,6 тыс.) и Башкортостан (149,4 тыс.).

Как ранее писал OBOZREVATEL, россиянам посоветовали самим себе зарабатывать на пенсию.

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Michael Kuksov
Michael Kuksov
В последнее время в Украине участились случаи, когда украинцев не пускают за границу из-за долгов. Причем причиной невыезда становятся скромные неоплаченные коммунальные квитанции, штрафы за нарушение правил дорожного движения, кредитные обязательства и алименты Политолог Олександр Охрименко говорит: решения о невыезде суды штампуют уже пачками, как под копирку. В реестре судебных решений уже тысячи невыездных приговоров.
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Эти нищеброды и так не могут выехать
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