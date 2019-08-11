Миллионы пострадавших: Китаем пронесся смертоносный тайфун. Видео стихии

В Китае из-за обрушившегося тайфуна "Лекима" количество жертв возросло до 30 человек. Еще 18 числятся пропавшими без вести.

Всего из-за тайфуна пострадали 1,2 млн человек, которых пришлось эвакуировать из эпицентра непогоды, передает ТАСС.

Сообщается, что обильные дожди затопили 185 тысяч га сельхозугодий, сильные порывы ветра повредили около 36 тысяч жилых строений. Прямой экономический ущерб сейчас оценивается примерно на 15,7 млрд юаней (2,24 млрд долларов).

Напомним, что тайфун "Лекима" обрушился на побережье провинции Чжэцзян в районе города Вэньлин в ночь с 9 на 10 августа. Скорость ветра в эпицентре достигала около 50 м/с.

Последствия тайфуна Лекима в Китае

Последствия тайфуна Лекима в Китае

Последствия тайфуна Лекима в Китае

Последствия тайфуна Лекима в Китае

Последствия тайфуна Лекима в Китае

Последствия тайфуна Лекима в Китае

Последствия тайфуна Лекима в Китае

Последствия тайфуна Лекима в Китае

Последствия тайфуна Лекима в Китае

Последствия тайфуна Лекима в Китае

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае в восточной провинции Чжэцзян из-за налетевшего тайфуна "Лекима" произошел масштабный оползень, в результате чего 18 человек погибли и еще 14 пропали без вести.

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