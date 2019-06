Миллионы людей вышли на протесты в Гонконге: что происходит, фото и видео

В Гонконге продолжаются массовые протесты против внесения изменений в закон об экстрадиции. На улицы вышли два миллиона человек или около трети всех жителей.

Если закон изменят, жителей Гонконга, подозреваемых в нарушениях. смогут экстрадировать на материковую часть Китая, пишет "Корреспондент".

Власти приостановили принятие законопроекта, однако требования протестующих становятся более радикальными - полного и окончательного отзыва из парламента и отставки главы администрации этого автономного района Кэрри Лам.

Борцы за демократию говорят, что законопроект, за который выступает прокитайское правительство Кэрри Лэм, приведет к ослаблению гражданских прав в Гонконге, включая свободу слова и власть закона.

Во время дебатов Лэм утверждала, что новый закон, который бы закрыл для Гонконга возможность не выдавать находящихся на его территории подозреваемых Китаю, Тайваню и Макао, необходим, чтобы не стать пристанищем для беглецов от органов юстиции Китая.

До недавнего времени власти Гонконга отказывались выдавать своих граждан материковому Китаю из-за непрозрачности юридической системы и широкого применения смертной казни.

Протесты начались 9 июня. Протестующие считают, что новый закон может быть использован против активистов, деятельность которых не устраивает Пекин. Китайское правительство, в свою очередь, призвало жителей Гонконга "не быть пешкой в торговой войне США и Китая".

Как пишет издание Bored Panda, мирные шествия продемонстрировали высокую дисциплинированность гонконгцев и их заботу о чистоте своего города. В отличие от выступлений протестующих в Европе или Америке, в Гонконге, несмотря на впечатляющее число собравшихся, демонстранты убирают за собой мусор и даже сортируют его. Колонны не мешали проезду общественного транспорта и расступались перед машинами скорой помощи.

Two million Protestors in Hong Kong giving way to an ambulance...

Bow🙌 to the Mindset of Hong Kong People🙏🙏❤👌#HongKong #HongKongProtest #HongKongProtests pic.twitter.com/daNLzX8A2s