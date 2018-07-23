Миллионы людей под угрозой: в Европе раскрыли масштабный заговор

Из-за договоренностей между немецкими автоконцернами не устанавливать сажевый фильтр на автомобили с бензиновыми двигателями, жизни миллионов людей подверглись опасности.

Об этом написали журналисты немецкого издания Der Spiegel Франк Домент и Дитмар Хавранек, отмечая, что мелкодисперсная пыль, вырабатываемая автомобилями, вредна для здоровья. Об этом пишет ІnoРressa.

"На протяжении нескольких лет из-за существовавшего между немецкими концернами Daimler, BMW, Porsche, Audi и Volkswagen сговора здоровье миллионов людей подвергалось опасности. Однако на этот раз в центре внимания оказались не дизельные, а бензиновые автомобили и выделяемая ими мелкодисперсная пыль. Организованная концернами борьба против экологических предписаний, очевидно, была частью их корпоративной культуры", – сказано в публикации.

Отмечается, что такая пыль является в Европе одной из самых больших угроз для здоровья, связанных с загрязнением окружающей среды.

"Она может вызывать раздражение слизистых оболочек, воспаление дыхательных путей, увеличение предрасположенности к образованию тромбозов, заболевания сердца и легких, в том числе рак легких. Мелкодисперсная пыль образуется в первую очередь в результате работы систем отопления, заводов и автотранспорта. По данным федеральной экологической службы Германии, загрязнение воздуха мелкодисперсной пылью стало в 2015 году причиной преждевременной смерти 41,5 тыс. человек в стране", – говорится в материале.

Журналисты считают, что немецкие автоконцерны несколько лет пытались избежать установки фильтра в свои авто. А чтобы отсрочить ужесточение норм токсичности выхлопа для бензиновых двигателей, менеджеры принимали решения о политическом лоббировании вопроса в Брюсселе.

"В декабре 2011 года многолетняя лоббистская деятельность, которую поддерживали и другие европейские автопроизводители, возымела успех: было принято решение о том, что нормы токсичности выхлопа для бензиновых двигателей будут приравнены к нормам для дизельных двигателей только в сентябре 2018 года, а до этого времени автомобили на бензине могут выбрасывать в воздух в 10 раз больше мелкодисперсной пыли, чем дизели", – отметили в статье.

Журналисты напомнили, что с сентября в ЕС действуют новые правила допуска авто на рынок, благодаря чему будет измеряться выброс CO2, и вступит в силу норма Euro 6, устанавливающая более строгую верхнюю границу выброса мелкодисперсной пыли.

"Производители жалуются, что невозможно пройти так много тестов за короткое время. Как будто они на протяжении нескольких лет не знали о том, что с 1 сентября им придется проходить WLTP-тест и соответствовать более строгим нормам. Как будто они не могли установить фильтры в свои автомобили еще несколько лет назад", - пишут Домент и Хавранек.

Некоторые из концернов испытывают проблемы с закупкой фильтров, так как не хватает поставкой, и растут цены. По оценке менеджеров, VW, Volkswagen, Audi и Porsche могут потерпеть миллиардные убытки.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандал вокруг Volkswagen разгорелся в 2015 году, когда выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах.

В результате, руководство Volkswagen в рамках оптимизации из-за "дизельгейта" сократило половину топ-менеджерских должностей.

В январе 2016 года министерство юстиции США подало в суд на автоконцерн от лица Агентства по защите окружающей среды. Следом, более 60 тысяч автовладельцев собрали коллективный иск. 13 июня 2018 года прокуратура Брауншвейга оштрафовала Volkswagen на 1 млрд евро.