Милиция Беларуси пригрозила стрельбой боевым оружием по митингующим

В Беларуси пригрозили применить боевое оружие для подавления протестов в стране.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич, передает пресс-служба МВД Беларуси.

"Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц, и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие", – заявил первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич.

По словам силовика, протесты в Беларуси стали более радикальными.

"Если днем и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, то уже к ночи – баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет", – говорил Казакевич.

По мнению Казакевича, "Беларусь пытаются ввергнуть в хаос 90-х, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции".

"Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов, попытками повторить события начала августа", – подытожил замминистра МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 октября белорусские силовики применили против протестующих в Минске светошумовые гранаты и водометы.