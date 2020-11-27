МИД ответило на подготовку Беларусью санкций против Украины

Украина готова к введению Беларусью санкций против нашей страны.

Об этом в эфире телеканала "Украина" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Дипломат отметил, что ожидал подобного шага от Минска.

"Для меня это заявление главы белорусского МИД Владимира Макея не новость. Мы прогнозировали подобный шаг белорусской стороны. В то же время, я хочу обратить внимание к тому, что Украина никакого зла Беларуси не делала, во внутренние дела Беларуси не вмешивалась, и поэтому мы с чистой совестью оставляем окончательное решение о возможных санкциях на рассмотрение белорусских властей", – сообщил глава МИД.

Чиновник подчеркнул, что пока Беларусь не передавала по официальным каналам никаких сигналов о возможном введении санкций против украинских чиновников.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинского посла в Беларуси Игоря Кизима вызвали в белорусский МИД и вручили ноту протеста.

Также стало известно, что Министерство иностранных дел Беларуси подготовило санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины.